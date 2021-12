Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laubeneinbrecher trank Rotweinflasche aus

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in sein Gartenhaus meldete am gestrigen Tag (27.12.2021) der 31-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. In der Zeit vom 15.11.2021 - 27.12.2021 drang ein bislang Unbekannter in die Gartenlaube in der Meuselwitzer Straße ein. Des Weiteren trank er eine Flasche Rotwein aus. Zudem wurden Möbelstücke verrückt. Nach Auskunft des 31-Jährigen sei bereits mehrfach in die Laube eingebrochen worden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

