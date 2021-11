Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Betäubungsmitteln Stehender beschäftigte Polizei

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Mittwoch (24.11.2021), gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass in der Neustädter Straße eine männliche Person Pkw anhält, indem sie sich ihnen in den Weg stellt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der Unbekannte bereits entfernt. Ermittlungen vor Ort ergaben einen Tatverdacht gegen einen bereits polizeibekannten 23-Jährigen. Dieser konnte schließlich ausfindig gemacht und überprüft werden. Hierbei zeigte ein freiwillig durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis an. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 20:35 Uhr kam die Greizer Polizei erneut in Weida zum Einsatz. Dieses Mal aufgrund einer gemeldeten Schlägerei zweier Personen in der Brüderstraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der bereits Bekannte 23-Jährige mit einem Fahrrad die Brüderstraße in Richtung Platz der Freiheit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem, auch polizeibekannten, 26-Jährigen zog ihn dieser vom Fahrrad, schlug und trat auf ihn ein und warf das Fahrrad in die Weida.

Die eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem 26-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest. Ihm wurde vorerst ein Platzverweis erteilt. Da er dem nicht nachkam und versuchte ein Verkehrszeichen zu beschädigen, wurde er in Gewahrsam genommen.

Der Fahrradfahrer wurde in eine medizinische Einrichtung verbracht. Da der Verdacht bestand, dass das Fahrrad entwendet war, wurde es vorerst sichergestellt. Gegen beide Personen wurden Anzeigen gefertigt, die Ermittlungen werden fortgeführt.

