Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gerätehaus

Altenburg (ots)

Gerstenberg: In der Zeit von Donnerstag (18.11.2021) bis Freitag (19.11.2021) verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gerätehaus der Feuerwehr. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Des Weiteren machten sich der oder die Unbekannten an einem Tresor zu schaffen und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zum Besonders schweren Fall des Diebstahls. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei, Tel.: 0365-8234 1465.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell