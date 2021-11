Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerholz entwendet

Altenburg (ots)

Garbus: Im Zeitraum 15.11.-17.11.2021 brachen unbekannte Täter An der Grube ein Gartenhaus mit Schuppen auf. In der Folge stahlen sie ca. drei Kubikmeter Feuerholz. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Altenburg, Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

