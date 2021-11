Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbrecher stiehlt Weihnachtsdeko

Gera (ots)

Die Weihnachtsdekoration einer 83-jährigen Frau stahlen unbekannte Diebe im Zeitraum des vergangenen Monates aus einem Mehrfamilienhaus in der Greizer Straße in Gera. Hierzu brachen die Täter offenbar gewaltsam in den Keller der Seniorin ein und stahlen die Sachen. Die Geschädigte bemerkte am gestrigen Tag (11.11.2021) den Einbruch in informierte die Geraer Polizei. Diese nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf und sucht nun nach Zeugen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell