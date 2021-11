Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Gera (ots)

Hermsdorf (bei Gera): Zu einem schweren Verkehrsunfall kamen gestern Nachmittag (11.11.2021), kurz nach 15:00 Uhr Rettungsdienst und Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (84) eines VW die Straße in der Ortslage Hermsdorf (bei Gera) in Richtung B2. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der dort befindlichen Fußgängerin (86). Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Aufgrund des Unfalles kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell