Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 07.11.2021 um 18:15 Uhr befuhren zwei Pkw die B 7 in Richtung Gerstenberg. Am Abzeig Pähnitz musste ein Pkw Ford verkehrsbedingt halten. Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw Ford auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell