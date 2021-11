Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit falschem Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Greiz (ots)

Beamte der PI Greiz kontrollierten am Samstag gegen 16:30 Uhr einen 36-jährigen Audifahrer in der Carolinenstraße in Greiz. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein besitzt. Weiterhin befanden sich am Fahrzeug Kennzeichen, die auf einen anderen Pkw ausgegeben waren. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

