Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandmeldeanlage im Parkhaus beschädigt

Greiz (ots)

Unbekannte lösten am Samstag gegen 18:30 Uhr die Brandmeldeanlage im Parkhaus in der Hohen Gasse in Greiz aus. Der Melder wurde dabei beschädigt. Der oder die Täter verschwanden daraufhin. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

