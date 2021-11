Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Gera (ots)

Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt nunmehr die Geraer Polizei. Unbekannte steckten demnach, offensichtlich beabsichtigt, eine Eisenstange schräg in ein auf dem Fußboden befindliches Gitterrost im Bereich einer gekennzeichneten Parkfläche in der Schlossstraße. Als am gestrigen Nachmittag (01.11.2021), gegen 15:50 Uhr ein 35-jähriger mit seinem Pkw Citroen eben diese Parkfläche befuhr, kam es zu Kollision, wobei Sachschaden an dem Fahrzeug entstand. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) nun nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell