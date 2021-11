Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Insgesamt 8 Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 31.10.2021 zum 01.11.2021 ihr Unwesen in der Jenaer Straße, so dass nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. Demnach zerstachen die Unbekannten sowohl alle Reifen eines dort abgestellten Pkw Ford, als auch alle Reifen eines geparkten Pkw Kia. An beiden Fahrzeugen entwich demnach die Luft aus den Reifen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell