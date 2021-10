Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb festgestellt

Altenburg (ots)

Am 27.10.2021 war ein 32-jähriger in einem Verbrauchermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs. Hier nahm er eine Pizza, Kerzen sowie Drogerieartikel an sich und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Dies beobachtete ein Mitarbeiter und sprach den Herrn auf seine Tat an. Folglich wurde die Polizei informiert und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 32-Jährige seinen Weg fortsetzen.

