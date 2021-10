Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Stoppschild missachtet

Burkersdorf: Am 25.10.2021 um 10:48 Uhr befuhr die 67-jährige Fahrerin eines Pkw Ford eine Straße in Gleina und hatte die Absicht auf die B 7 aufzufahren. Dabei missachtete sie das Stoppschild und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Fiat-Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach erstem Augenschein niemand.

