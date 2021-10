Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube - Werkzeug gestohlen

Gera (ots)

In der Zeit vom 18.10.2021 - 21.10.2021 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Garten in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Anschließend drangen die Täter in die Gartenlaube ein und durchwühlten diese. Mit diversem Werkzeug (Akkuschrauber, Ladegerät etc.) flüchteten sie schließlich unerkannt aus der Gartenanlage. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

