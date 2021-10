Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert Unfall verursacht

Gera (ots)

Die Fahrt eines 40-jährigen Toyota-Fahrers endete am gestrigen Abend mit einem Unfall und in der Folge mit einer Anzeige. Gegen 20:35 Uhr befuhr er die Berliner Straße und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er einen geparkten Pkw Nissan und kollidierte mit dem davor abgestellten Pkw Opel. Der Opel wurde hierbei den Bordstein nach oben geschoben und stark beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von über 2,6 Promille an. Die Weiterfahrt wurde demzufolge beendet, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (RK)

