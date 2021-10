Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus in Reinsdorf

Reinsdorf (ots)

In der Nacht vom 15.10.2021 zum 16.10.2021 wurde in der Ortslage Reinsdorf ein Vorfahrtsschild, im Bereich der Kreuzung Freiheitsstraße- An der Salzmest, durch unbekannte Täter umgeknickt. Hierdurch wurde das Straßenschild unkenntlich gemacht und zerstört. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Informationen zu dem Sachverhalt geben können. Polizei Greiz: Tel. 036616210

