Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am Freitag den 15.10.2021 gegen 13:10 Uhr wurde in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße, Zeulenroda der Fahrer (57) eines Fords einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer ein. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell