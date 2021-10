Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Den Einbruch in seine Wohnung in der Saalfelder Straße meldete am gestrigen Tag (14.10.2021) der 21-jährige Mieter der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter gestern (14.10.2021), in der Zeit von 06:15 Uhr bis 15:15 Uhr in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Gestohlen wurde hierbei der Fahrzeugschlüssel für einen Pkw Audi A4.

Ob dieser Diebstahl im Zusammenhang mit den zwei Fahrzeugdiebstählen der vergangenen Tage (LPI Gera berichtete) steht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zum Wohnungseinbruch geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

