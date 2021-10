Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped aus Garage gestohlen

Gera (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 02.10.2021 bis 13.10.2021 gewaltsam in eine Garage in der Pasternakstraße in Gera ein. Aus dieser entwendeten die Täter ein Moped der Marke Simson S51. Die Polizei Gera nahm die Ermittlungen aufgrund des besonders schweren Fall des Diebstahls auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365/8290 zu melden.

