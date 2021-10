Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Knochenfund bei Tiefbauarbeiten auf Friedhofsvorplatz

Gera (ots)

Ronneburg: Bei Tiefbauarbeiten auf dem Friedhofsvorplatz in Ronneburg (Zeitzer Straße / Geraer Straße) wurden am gestrigen Tag (12.10.2021, gegen 14:00 Uhr) menschliche Knochenreste sowie mehrere alte Tonscherben aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Gera sowie Verantwortliche der Stadt Ronneburg und des Landesamtes für Denkmalschutz begutachteten am heutigen Tag (13.10.2021) den Fundort. Hierbei ergab sich, dass der Fundort unmittelbar an der Grenze zum jetzigen Friedhof liegt und in der Vergangenheit (18. Jahrhundert) Teil des bestehenden Friedhofes war. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass die Knochen aus dieser Zeit stammen.

Die Knochenreste wurden am gestrigen bzw. heutigen Tag (13.10.2021), in Verantwortung der Stadt Ronneburg, geborgen.

Die anfänglich eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen sind nunmehr abgeschlossen. (KR)"

