Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinkraftrad mit alten Versicherungskennzeichen geführt

Greiz (ots)

Wünschendorf/ Elster: Am Dienstag (12.10.2021), gegen 18:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Ortslage Mosen den 37-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es stellte sich heraus, dass am Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen von 2015 angebracht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechendes Verfahren eingeleitet.

