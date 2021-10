Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Schmierereien festgestellt

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 08.10.-09.10.2021 beschmierten Unbekannte in der Albert-Levy-Straße eine Hausfassade mit Farbe und brachten an dieser einen 4,60 x 1,5m großen Schriftzug an. Zudem wurden ein Telekomkasten und ein Verkehrsschild durch Graffiti beschädigt. Zeugen die Hinweise zur Tat oder Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

