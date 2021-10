Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Dieb schlägt erneut in Gartenanlage zu

Ponitz (ots)

Wieder ist ein Kleingärtner während seiner Grundstückspflege bestohlen worden. Bei dem Tatort handelte es sich zum wiederholten Male um die Gartenanlage "Morgensonne" am Pfarrberg. Der unbekannte Dieb nutzte am Samstagnachmittag die offenstehende Gartenlaube um hineinzugelangen und dort aus dem Rucksack des Eigentümers die Geldbörse samt Inhalt zu entwenden. In der Vergangenheit sind bereits zahlreiche solcher Diebstähle anzgezeigt worden. Bislang konnte der Täter aber nicht ermittelt werden. Auch hier appeliert die Polizei nochmals, Wertgegenstände nicht offen sichtbar liegen zu lassen.

