Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Irrfahrt endet am Baum - Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Greiz / Teichwolframsdorf (ots)

Am Samstagabend gegen 17:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe des Teichwolframsdorfer Penny-Marktes.

Ein 31-jährige VW-Fahrer war am Hagenberg in Richtung in Richtung Steinberg unterwegs. Hier kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Gehweg weiter.

Fußgänger mussten zur Seite springen, um nicht vom VW Golf erfasst zu werde.

Ein Baum setzte der Irrfahrt des jungen Mannes ein Ende. Beim Aufprall wurde der Wagen so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Ein 11-jähriges Kind, welches Beifahrer im Unfallfahrzeug war, wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Fahrzeugführer stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Zudem war der junge Mann nicht im Besitz einen Führerscheines. Die PI Greiz ermittelt.

