Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autotür zerkratzt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Unbekannte Täter machten sich am 06.10.2021 an einem in der Bruno-Bergner-Straße geparkten Pkw VW Golf zu schaffen. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Unbekannten eine Tür des silbernen Fahrzeuges und verursachten so Sachschaden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen auf dem Parkplatz am Elsterufer und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststellen zu melden. (RK)

