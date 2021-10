Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme für 40-jährigen Drogenbesitzer

Greiz (ots)

Zeulenroda: Die Polizei in Zeulenroda deckte gestern Mittag (07.10.2021) ein Drogengeschäft in der Kirchstraße auf, an dem insgesamt vier Personen (32/m, 34/m, 39/w, 40/m) beteiligt waren. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 40-Jährigen wurden insgesamt ca. 13 Gramm Crystal, eine Schreckschusswaffe und mehrere hundert Euro Bargeld festgestellt und fort folgend beschlagnahmt. Der 40-jährige Haupttäter wurde noch am selben Tag festgenommen. Bei der heutigen Haftvorführung (08.10.2021) wurde gegen den 40-Jährigen Haftbefehl erlassen, so dass er nun in eine JVA überführt wird. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen gegen alle vier Täter übernommen. Diese dauern gegenwärtig noch an. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell