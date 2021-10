Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Renault Traffic gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Das Fehlen eines Renault Traffic, welcher auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Autohauses in der Leibnizstraße abgestellt war, meldeten gestern (07.10.2021) Vormittag Mitarbeiter des Autohauses der Geraer Polizei. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Diebe den neuwertigen Transporter in der Zeit vom 01.10.2021 zum 07.10.2021 vom Gelände des Autohauses stahlen und in unbekannte Richtung flüchten konnten. Die Kripo Gera ermittelt zum Fahrzeugdiebstahl und sucht Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des Fahrzeuges (geschlossener Kastenwagen). Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell