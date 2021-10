Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Ladendieb wird festgenommen

Gera (ots)

Mit Gewalt versuchte ein 42 Jahre alter Mann gestern Abend (07.10.2021), gegen 19:00 Uhr aus einem Sportgeschäft in der Heinrichstraße zu flüchten, nachdem er beim Diebstahl von zwei T-Shirts erwischt wurde. So stieß er den anwesenden Sicherheitsdienst Beiseite und versuchte so mit seiner Beute davon zu rennen. Er kam jedoch nicht weit, denn der Sicherheitsdienst konnte ihn stoppen und zu Boden bringen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in der Folge fest, dass der Dieb zusätzlich zwei Taschenmesser zugriffsbereit in der Hosentasche mit sich führte. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten ein. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell