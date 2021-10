Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung im Park der Jugend endet im Krankenhaus

Gera (ots)

Am 07.10.2021 gegen 15:50 Uhr kam es im Park der Jugend in Gera infolge eines Streits zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Iraker und einem 26-jährigen Syrer. Hierbei wurde einer der Beteiligten durch ein Messer am Hals verletzt und musste im Nachgang im Klinikum Gera ambulant behandelt werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

