Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Rudolf-Breitscheid-Straße

Altenburg (ots)

Gewaltsam drangen in der gestrigen Nacht (06.10.2021), zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Rudolf-Breitscheid-Straße und verursachten dabei diversen Schaden. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räume aufgebrochen. Nach aktuellen Stand flüchteten die Täter ohne Beutegut. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeuge. Hinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen genommen. (RK)

