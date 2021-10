Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 06.10.2021 im Zeitraum von 07:35 - 11:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter am Friedrichgymnasium in der Geraer Straße ein Moped Simson S 51 entwendet. Das Schloss des gesichert abgestellten Mopeds wurde gewaltsam geöffnet und das Fahrzeug entwendet. Zeugen die Hinweise zur Tat oder Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Altenburg, Tel. 03447/ 471-0 zu melden. (JW)

