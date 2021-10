Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit gestohlener Bankkarte unterwegs

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat am gestrigen Tag (05.10.2021) die Ermittlungen gegen einen 33-jährigen Mann eingeleitet. Dieser versuchte gegen 12:00 Uhr an einem Bankautomaten in der Langenberger Straße Geld abzuheben. In der Folge stellte sich heraus, dass es sich nicht um seine eigene, sondern vielmehr um eine gestohlene Bankkarte handelte. Der eigentliche Besitzer (38) meldete kurz darauf den Diebstahl seines Rucksackes samt Geldbörse. Der 33-Jährige muss nunmehr mit einer Anzeige wegen Diebstahls und Betruges rechnen. (RK)

