Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Innerhalb nur weniger Minuten stahlen am gestrigen Tag (05.10.2021) unbekannte Täter ein in der Kleiststraße abgestelltes Fahrrad. In der Zeit von 11:40 - 11:42 Uhr schnappten sich die Diebe das an einem Fahrradständer angeschlossene MTB Cube in der Farbe Dunkelgrün mit Orange und flüchteten unerkannt. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrraddieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

