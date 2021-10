Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike aus Keller gestohlen

Greiz (ots)

Weida: Den Diebstahl seines E-Bikes meldete am gestrigen Tag der 78-jährige Eigentümer der Greizer Polizei. Demnach verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 04.10.2021 - 05.10.2021 gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Neustädter Straße und stahlen das im Kellerabteil abgestellte und gesicherte Fahrrad. Die Greizer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbrecher geben können. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 03661 / 6210 entgegengenommen. (RK)

