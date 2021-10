Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Rußdorf: Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch in ein Gasthaus in Rußdorf aufgenommen. Wie gestern (05.10.201) bekannt wurde, versuchten sich unbekannte Täter in der Zeit vom 30.09.2021 - 01.10.2021 gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Die Einbrecher scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben, verursachten allerdings Sachschaden. Die Greizer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den Unbekannten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

