Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreiste Diebe brechen Spendenbox auf

Gera (ots)

Dreiste Täter machten sich am vergangenen Wochenende (01.10.2021 - 03.10.2021) im Bereich des Geraer Dahliengartens auf Diebestour und waren dabei leider auch erfolgreich. Zeugen stellten am gestrigen Tag fest, dass eine Am Martinsgrund aufgestellte Gießkanne, welche als Spendenbox zum Erhalt des Gartens dient, gewaltsam aufgebrochen wurde. Das darin enthaltene Bargeld wurde folglich gestohlen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Dieben geben können. (KR)

