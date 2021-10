Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Zeulsdorfer Straße

Gera (ots)

Geraer Polizeibeamte kamen gestern Nachmittag (04.10.2021), gegen 15:45 Uhr in der Zeulsdorfer Straße zum Einsatz, nachdem von dort die Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine 37-jährige Frau mit einer 30-Jährigen in verbalen Streit. Dieser Streit gipfelte darin, dass die 37-Jährige die andere Frau und ihre beiden anwesenden Kinder körperlich angriff und dabei leicht verletzte. Eine ärztliche Versorgung vor Ort wurde seitens der Geschädigten nicht gewünscht. Warum die mit über 2 Promille alkoholisierte 37-Jährige mit der anderen Frau in Streit geriet, ist bislang ungeklärt und folglich Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen gegen sie. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell