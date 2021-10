Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Radfahrer kam zu Fall

Gera (ots)

Mit seinem Klappfahrrad befuhr der 56-jährige Radfahrer am gestrigen Nachmittag (04.10.2021) kurz vor 16:00 Uhr die Zwötzener Straße / Stadion am Steg. In der Folge kam der Radler zu Fall, was wiederum Zeugen bemerkte und die Rettungsleitstelle informierte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass der leicht verletzte Radfahrer stark alkoholisiert war. Ein Test zeigte 2 Promille Atemalkohol an. Die Weiterfahrt wurde folglich für ihn beendet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell