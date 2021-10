Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Transporter-Diebstahl gesucht

Greiz (ots)

Hohenölsen: Die Ermittlungen zum Diebstahl eines Citroen-Transporters hat seit gestern (04.10.2021) die Kripo Gera übernommen. Demnach gelangten unbekannte Täter in der Zeit vom 01.10.2021 - 03.10.2021 auf das Gelände eines Autohauses in Höhenölsen (Siedlung) und stahlen den dort abgestellten und zum Verkauf angebotenen Citroen-Jumper. Mit dem Fahrzeug flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Kripo Gera sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Dieben oder gar zum Verbleib des weißen Transporters (Pritschen-Form) mit Doppelkabine geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

