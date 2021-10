Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Grüne Simson S51 gestohlen

Altenburg (ots)

Eine im Bereich Runkwitzstraße / Dreschaer Weg abgestellte Simson S51 stahlen unbekannte am gestrigen Tag (04.10.2021). In der Zeit von 09.00 Uhr bis 15:15 Uhr griffen sich die Diebe das grüne Zweirad samt Schloss und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Diebstahl und sucht nach Zeugen. Haben Sie Hinweise zu den Simson-Dieben? Können Sie Angaben zum Verbleib des grünen Mopeds geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.(RK)

