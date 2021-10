Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Lucka

Altenburg (ots)

Lucka: Heute Morgen (04.10.2021), gegen 05:00 Uhr kam es entlang der Friedrich-Ebert-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Honda-Motorrad (Fahrer 54) und einem Mercedes-Transporter (Fahrer 54). In der Folge stieß der Motorradfahrer zudem gegen eine Hauswand sowie einen geparkten Pkw VW. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 55-Järhige Motorradfahrer wird bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

