Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zur Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter hielten sich am 02.10.2021, kurz nach 04:00 Uhr vor einer Diskothek in der Heinrichstraße auf und sorgten in der Folge für einen Polizeieinsatz. Demnach griffen die Unbekannten einen ebenfalls vor Ort anwesenden 23-Jährigen körperlich mit Schlägen und Tritten an, so dass dieser dabei verletzt wurde. Nach dem Angriff flüchteten die drei in unbekannte Richtung. Der verletzte 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen, insbesondere zu den drei Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell