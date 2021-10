Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Bedrohungsäußerung

Gera (ots)

Ein 19-jähriger Mann rief am Samstag (02.10.2021) die Geraer Polizei um Hilfe. Gegen 00:20 Uhr hielt sich dieser vor einer Diskothek in der Heinrichstraße auf. Nach Auskunft des Geschädigten wurde dieser von drei bislang unbekannten Personen (männlich) angesprochen. Folglich entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der 19-Jährige aus der Personengruppe heraus bedroht wurde. Hierbei soll ebenfalls ein Messer vorgezeigt worden sein. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den drei bislang unbekannten Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

