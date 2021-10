Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Gartenanlage

Gera (ots)

Ronneburg: Feuerwehr und Polizei rückten heute Nacht (04.10.2021), gegen 01:50 Uhr aufgrund eines gemeldeten Brandes in die Zeitzer Straße, speziell zur dortigen Gartenanlage aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung, so dass unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand entfachte aus noch ungeklärter Ursache in einem Schuppen aus Holz und Metall ein Feuer. Der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei ermittelt zum Brandgeschehen und nimmt Zeugenhinweise zur Brandentstehung unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (KR)

