Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Größerer Polizeieinsatzin Nitschareuth

Langenwetzendorf (ots)

Unbekannte entwendeten am Freitagabend gegen 21:00 Uhr zwei in Nitschareuth auf einem Dachboden abgestellte Simson SR1. Die Täter flohen mit dem Beutegut in ein benachbartes Waldstück. Dieses konnte durch die Polizei zeitnah umstellt werden. Der Polizeihubschrauber suchte das Waldstück erfolglos nach den Tätern ab. Letztendlich konnte jedoch zumindest eines der Simson-Mofas aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben könne, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

