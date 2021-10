Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl realisiert

Gößnitz (ots)

Am 01.10.2021 konnten Polizeibeamte gegen 19:30 Uhr einen 39 Jährigen in Gößnitz antreffen. Der Mann verstieß mehrfach gegen seine auferlegte Führungsaufsicht, weshalb ein Haftbefehl zu 3 sowie 6 Monaten durch eine Staatsanwaltschaft aus Nordrheinwestfalen ausgestellt wurde. Seine Freiheitsstrafen sitzt er nun in der Justizvollzugsanstalt ab.

