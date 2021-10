Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

In der Nacht vom 02. zum 03.10.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Schranke an der Zufahrt zum Parkplatz der Panndorfhalle in der Neuen Straße. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst, Tel. 0365 829-0, zu melden.

