Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Am Sonntag (03.10.2021) gegen 02:30 Uhr kam es in der Heinrichstraße im Bereich des Zugangs zum Südbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden zwei 24 und 37 Jahre alte Besucher einer Veranstaltung durch eine männliche Person mit Schlägen und Tritten verletzt. Der Tatverdächtige soll in Begleitung von vier weiteren Personen gewesen sein. Zur Beschreibung ist bekannt, dass er helle Haut haben soll. Weiterhin habe er ein helles T-Shirt getragen und eine schwarze Umhängetasche mitgeführt. Zeugenhinweise werden vom Inspektionsdienst unter Tel. 0365 829-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell