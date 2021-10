Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung durch Unbekannten - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Samstag (02.10.2021) gegen 04:00 Uhr ereignete sich in der Heinrichstraße auf Höhe der Bahnunterführung ein tätlicher Angriff. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden zwei 18-jährige Männer von einem bislang unbekannten Mann mit Faustschlägen angegriffen und dabei leicht verletzt. Der betrunken wirkende Tatverdächtige wird als 18- bis 20-jährig beschrieben und soll in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein. Zeugenhinweise zum Täter und seinem Begleiter werden vom Inspektionsdienst unter Tel. 0365 829-0 entgegen genommen.

