Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 29.09.2021 zum 30.09.2021 an einem in der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestellten Renault-Kleintransporter zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten diese den hinteren linken Reifen des Fahrzeuges, so dass Luft entweichen konnte. Die Polizei Gera ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen. (Tel. 0365 / 829-0) (KR)

